В Татарстане на каждые три тысячи обыкновенных авто приходится одно люксовое

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В прошлом году количество премиальных автомобилей в России (дороже 10 миллионов рублей) выросло почти на четверть, или на 3,6 тысячи штук, до 19,8 тысячи. При этом Татарстан даже смог попасть в топ-10 регионов страны, по дорогам которых ездит наибольшее число таких машин. Соответствующую статистику привела аналитическая служба сети FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом, как подсчитали специалисты, общая сумма начисленного на люксовый автопарк «налога на роскошь» увеличилась на 31%.

Татарстан вошел в топ-10 российских регионов по количеству премиальных авто

Первое место в топе регионов по количеству элитных автомобилей, конечно же, заняла Москва, где таких машин насчитывается более 8,1 тысячи. На втором месте находится Санкт-Петербург, в котором находится чуть более 2 тысяч премиальных авто. Замыкает лидерскую тройку Московская область — 1,5 тысячи машин.

На четвертом месте, согласно подсчетам аналитиков, расположился Краснодарский край (903). За ним идет Свердловская область (509), а после нее Татарстан (433). На седьмом месте находится Новосибирская (334), а затем Ростовская область (326). Далее Красноярский край (283), и замыкает первую десятку Иркутская область (260).

Таким образом, в Татарстане на каждые три тысячи обыкновенных автомобилей приходится один люксовый. Для сравнения: в 2022 году в Москве на учете стояло более 40% премиального автопарка страны — к премиальному сегменту относился примерно каждый 430-й автомобиль в городе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

А вот что касается регионов, в которых практически невозможно встретить автомобиль дороже 10 миллионов рублей, то среди них лидируют Еврейская автономная область и Чукотка, в которых зарегистрировано лишь по одному люксовому автомобилю. На втором месте находится Тыва (2), а за ней Ненецкий автономный округ (3). Следом идут Хакасия и Алтай (по 12), Мордовия (13), Орловская область (14), Сахалин (15) и Карелия (16).

В прошлом году у автовладельцев республики появился 51 новый премиум-автомобиль

По абсолютному приросту числа люксовых авто лидируют российские регионы с наиболее многочисленным автопарком. В первую очередь это Москва, в которой за прошлый год количество премиальных машин увеличилось на 1,8 тысячи — половина от общероссийского прироста. Далее идут Московская область (+270) и Санкт-Петербург (+209).

В этом рейтинге Татарстан замыкает топ-10, поделив свое десятое место с Самарской областью (+51 автомобиль).

Однако перед республикой еще идет ряд регионов, среди которых Свердловская (+107), Новосибирская (+68), Челябинская (+62) и Ростовская области (+57). Также Приморский (+55) и Красноярский края (+55).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом, по России, число люксовых автомобилей стабильно растет из года в год. По сравнению с 2019-м годом в 2022-м количество таких машин на дорогах увеличилось почти в 2,5 раза — с 8,1 тысячи до 19,8 тысячи единиц. То есть в среднем прибавлялось по 3,9 тысячи машин в год.

Как уверяют эксперты, этот тренд не смогли остановить ни пандемийный 2020-й, ни санкционный 2022-й.

За 2022 год татарстанцы на люксовых авто заплатили в региональный бюджет 72,5 млн рублей

Как отмечают эксперты, размер транспортного налога на люксовое авто зависит от мощности двигателя (количества лошадиных сил), при этом регионы могут самостоятельно варьировать ставку. С 2014 года для премиум-машин были введены повышающие налоговые коэффициенты или, как их еще называют «налог на роскошь». Эти ставки распространяются на марки, внесенные в перечень Минпромторга России. Причем изначально в список попадали авто стоимостью от 3 миллионов рублей, однако в 2022-м нижняя ценовая планка была сдвинута до 10 миллионов.

Как отмечают эксперты, денежные сборы от транспортного налога за люксовые авто направляются в региональные бюджеты. Так, например, за прошлый год татарстанские автовладельцы отдали в бюджет республики более 72,5 миллиона рублей. В этом рейтинге республика оказалась уже на пятом месте среди остальных российских регионов.

В это же время в Москве владельцам таких машин пришлось отдать за год 1,5 миллиарда рублей, или 44% от общероссийских начислений. В Санкт-Петербурге по «налогу на роскошь» за весь 2022-й удалось собрать 354 миллиона, а в Подмосковье — 260 миллионов рублей. В стоящем перед Татарстаном Краснодарском крае, автовладельцам пришлось отдать за прошлый год 164,3 миллиона.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для этой пятерки средний размер «налога на роскошь», который необходимо отдать за один люксовый автомобиль, достигает 193 тысяч рублей. По данным аналитиков, такой же размер налога в 2022-м был у жителей еще 43 регионов страны.

По минимуму, за машину со средней для такого типа мощностью двигателя в 430 лошадиных сил, платили автовладельцы из Магаданской области (58,1 тысячи рублей), Ингушетии и Ненецкого автономного округа (по 64,5 тысячи рублей), Забайкальского края (83,9 тысячи рублей) и Бурятии (107,6 тысячи рублей).



В начале 2023 года доля премиум-сегмента упала втрое

Напомним, по данным агентства «Автостат», за четыре месяца 2023 года в России было продано почти 9 тысяч новых премиальных автомобилей — это на 68% меньше, чем за тот же период прошлого года.

— Весь рынок за это время снизился на 15%, поэтому доля премиум-сегмента упала примерно втрое — с 9,5% до 3,6%. Естественно, это произошло из-за ухода ведущих мировых брендов с российского рынка, которые поставляли премиальные машины в нашу страну. Сейчас они в основном поставляются путем параллельного импорта. Возможно, у дилеров еще остались кое-какие запасы с прошлого года, — рассказывал Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат».

Альтернативой премиальным автомобилям могут служить китайские — в КНР есть компании, которые их производят.

— Думаю, что часть российских клиентов премиум-сегмента рассмотрит этот вариант. Те же, кого это не устраивает, всегда могут воспользоваться параллельным импортом — думаю, для этого у них достаточно финансовых средств, — считает Тимерханов. — Не хочу никого обидеть, но почему-то вспомнилось крылатое выражение: «Понты дороже денег».

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Максим Кокунин