Прокуратура Казани проведет проверку инцидента с ребенком, которого не высадили на ее остановке

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прокуратура Казани проведет проверку инцидента с ребенком, которого не высадили на нужной остановке, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Автобус маршрута №36 проехал остановку, на которой должна была выйти девочка. Ее высадили на остановке «Озеро Лебяжье». Кондуктор не смогла ничего предпринять. Девочке посоветовали пересесть на другой автобус и сказать, что она от сотрудников, чтобы ее довезли, сообщает «Татарстан-24».

— Действиям водителя и кондуктора будет дана правовая оценка и при наличии оснований приняты меры реагирования, — указали в надзорном ведомстве.

В конце октября прокуратура Московского района Казани завершила проверку по инциденту с ребенком, которого высадили из салона казанского автобуса 23 сентября. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело по п. 2.1 ч. 2 ст. 11.33 КоАП России (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).

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Маргарита Головатенко