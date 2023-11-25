МВД согласилось не вводить ряд новых требований к правилам проектирования улиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

МВД согласилось не вводить ряд новых требований к проектированию дорог в городах. Ведомство предлагало сделать обязательными «треугольники видимости» на пешеходных переходах и приподнятые улицы около трамвайных остановок. Однако после замечаний властей Санкт-Петербурга нормы оставили в качестве рекомендательных, сообщает «Коммерсантъ».



Как напомнил ведущий специалист дирекции Дмитрий Попов, ПДД сейчас уже запрещают остановку в 5 метрах перед «зеброй». По его словам, дополнительных знаков для обозначения этой зоны не нужно. Обязательный «треугольник видимости» увеличил бы это расстояние до 12–15 м. Кроме того, по его подсчетам, только в Санкт-Петербурге пришлось бы установить 2 тыс. указателей на границе «треугольников видимости», что обошлось бы городу в 57 млн рублей.

Урбанист Василий Вишневский из Южно-Сахалинска, на улицах которого используется этот элемент безопасности движения, отмечает, что статус обязательности смог бы взбодрить ответственные на местах структуры заняться вопросом безопасности пешеходов:

— Деньгами пугать легко, но никто не считает социально-экономический ущерб, который получает город в результате смерти жителя в ДТП, — заявил «Ъ» урбанист Василий Вишневский.

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Маргарита Головатенко