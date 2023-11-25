В Казани в пятницу произошло 262 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В пятницу, 24 ноября, в Казани произошло 262 ДТП. В одном из столкновений пострадал человек, сообщили в ГИБДД по Казани.



Восьмерых водителей задержали в пьяном состоянии. У пяти не было прав на управление транспортом.

Сотрудники ГИББДД заподозрили пятерых казанцев в совершении преступлений. Их доставили в отделы полиции.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне в Азнакаевском районе Татарстана произошло два ДТП. 35-летняя водитель устроила ДТП, в котором пострадали двое детей. Все случилось на 21-м километре автодороги Тойкино — Митрофановка — Учалле около 16.40. По предварительным данным, женщина была пьяна.

Вторая авария произошла на 19-м километре автодороги Карабаш — Актюбинск. 19-летний водитель Lada выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Datsun. Травмы получили семь человек, в том числе ребенок, находившийся в салоне иномарки.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко