В Казани в ходе рейда в пятницу выявили 45 нарушений ПДД

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в среду, 24 ноября, в ходе специального рейдового мероприятия совместно с участковыми уполномоченными полиции выявили 45 нарушений ПДД, сообщили в УМВД России по городу.



Под бдительный взгляд сотрудников полиции попали нарушившие ПДД водители. Среди нарушений — нечитаемые номера, непристегнутый ремень безопасности, поворот или разворот в неположенном месте, нарушение ПДД пешеходом, невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, проезд на запрещающий сигнал светофора, остановка перед стоп-линией.

В отношении каждого водителя составили административные материалы и провели профилактические беседы о необходимости соблюдать ПДД.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У жителя Казани арестовали автомобиль из-за долга за нарушения ПДД в 51 тысячу рублей. 69-летнего водителя Hyundai остановили 22 ноября в ходе рейдового мероприятия.

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Маргарита Головатенко