Из-за аварии на сетях «Водоканала» несколько жилых домов Казани остались без воды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Несколько домов Казани остались без воды из-за аварии, которая произошла сегодня на сетях «Водоканала» в 10-м микрорайоне.

Как сообщает пресс-служба мэрии, без воды остались дома по улице Ю. Фучика, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 105а, к.1, 105а, 107а, 105б.

Конкретные сроки восстановления водоснабжения неизвестны. Вода вернется в квартиры, когда специалисты завершат работу по устранению аварии. На это время привозить воду жителям будет автоцистерна. Заявки принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в соцсетях появились кадры с затоплением дороги по улице Юлиуса Фучика, недалеко от Кул Гали. Как говорили в исполкоме, «Водоканал» начал работу над перекрытием и отключением участка водопровода.



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Айрат Назипов