Против гриппа в Татарстане привили 74% населения от плана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По состоянию на 24 ноября в Татарстане план по вакцинации населения против гриппа выполнен на 74%. Статистикой поделилась заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— На сегодня у нас привито против гриппа 1 804 229 человек. Это составляет 74% от плана и 45% от населения. Мы, конечно же, планировали 60% от населения. Это позволяет сдержать «взрывной» рост заболеваемости, — сообщила она.

В то же время Любовь Авдонина осталась удовлетворена этой цифрой. По ее мнению, 45% позволяет «сгладить подъем заболеваемости и избежать ограничительных мероприятий». Из-за этого показателя в республике, вероятно, не будут отправлять школьников на каникулы раньше времени.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, всего в Татарстане хотят вакцинировать против гриппа 2 421 486 человек. Это почти 60% населения. В конце августа медучреждения получили 642 690 доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов