Эксперты объяснили, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Чаще всего в период снижения цен злоумышленники делают фейковые рассылки по электронной почте и СМС. Мошенники создают сайты-клоны и пишут сообщения с информацией о возврате либо доставке товаров.

— Вам могут приходить электронные письма и СМС с информацией, что вам полагается возмещение за товар, который вы никогда не покупали. Предлоги могут быть разными — так преступники пытаются заполучить данные вашей платежной карты. Поэтому в коротком сообщении всегда есть ссылка, по которой предлагается пройти, чтобы получить что-то. Открыв ее, пользователь увидит форму для введения конфиденциальной информации, — цитирует экспертов «Роскачества» «Лента.ру».

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Признаками фишингового письма от мошенников могут быть подозрительный адрес электронной почты, лишние символы в нем, а также ошибки в тексте сообщения. Кроме того, заставить насторожиться должно использование общих фраз вместо персонального обращения, призыв срочно перейти по ссылке, обещание подарков и купонов. Кроме того, нужно обращать внимание на логотип — если он нечеткий, это также может говорить об опасности попасться на крючок обманщиков.

Напомним, недавно россиян предупредили об активизации деятельности кибермошенников в «черную пятницу». В этом году в России акция будет проходить 3 дня — в пятницу, субботу и воскресенье 24—26 ноября.Наиболее «популярными» у злоумышленников способами остаются схемы с использованием социальной инженерии.

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Галия Гарифуллина