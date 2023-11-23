Коллектив «ТГК-16» выразил соболезнования родным и близким Ильшата Ганиева
Коллектив АО «ТГК-16» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам депутата Госсовета РТ, генерального директора ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшата Газимовича Ганиева в связи с его безвременной кончиной.
«Для всей республики уход Ильшата Газимовича стал огромной невосполнимой потерей. Он оставил след в наших сердцах благодаря своей активной жизненной позиции, преданности выбранному делу, неиссякаемому оптимизму и готовности протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Светлая память о нем всегда будет жить. Скорбим вместе с вами», — говорится в тексте соболезнования.Общество Татарстан
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