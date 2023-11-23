«ДАЁЖЪ!» и «CHO KO-TE» признаны «Товаром года — 2023» в России

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Батончики «ДаЁжъ!» и шоколадная продукция для детей «Cho Ko-Te» завоевали национальную премию «Товар года — 2023» в номинациях «Выбор и доверие поколения тинейджеров» и «Доверие мам в категории «Шоколад», отечественный производитель» соответственно.

Продукты кондитерской фабрики ESSEN удостаиваются этой престижной премии вот уже четвертый год подряд. Батончик «ДаЁжъ!» признается лидером в своей категории с 2020-го. Шоколадный бренд «Cho Ko-Te» впервые стал лауреатом в 2021-м и сейчас получил звезду в третий раз.

предоставлено пресс-службой АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Руководитель отдела маркетинга по кондитерскому направлению АО «Эссен Продакшн АГ» Оксана Кужилева комментирует:

— Нашей компании в 2023 году исполнилось 25 лет, уже 11 лет работает кондитерская фабрика ESSEN. Очень отрадно видеть, что продукты, которые мы создаем, завоевывают любовь россиян. Кондитерская сфера — непростая, чтобы выделиться в ней, нужны и фантазия, и мастерство, и четкое понимание потребностей людей. Мы стремимся каждый год радовать наших потребителей новыми вкусами, удобными форматами упаковки, расширяем вкусовые линейки полюбившихся брендов. Наши сладости радуют и подростков, и малышей, и их мам, а значит, мы работаем не зря. Для компании это показатель лояльности к нашим брендам. Наши новые победы показывают, что мы идем правильным путем! Ведь все, что мы делаем, мы делаем с любовью, и нам всегда важна обратная связь от нашего потребителя и его оценка.

В 2023 году национальная премия «Товар года» вручается в 25-й раз. Она присуждается самым популярным в России товарам массового спроса — лидерам продаж в разных категориях, от продуктов питания до товаров для дома. Знак «Товар года» на упаковке за четверть века стал признанным знаком качества, который вызывает у потребителя доверие.

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