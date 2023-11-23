ТАИФ родным и близким Ильшата Ганиева: «Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты»

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким депутата Госсовета РТ, генерального директора ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшата Газимовича Ганиева в связи с его безвременной кончиной на 69-м году жизни.

В соболезновании говорится: «Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. В нашей памяти Ильшат Газимович останется прекрасным руководителем и государственным деятелем, который внес бесценный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Татарстана. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах».