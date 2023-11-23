В Ульяновскую область разрешили впускать фуры и автобусы из Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Ульяновской области частично сняли временное ограничение движения автобусов и грузовиков на некоторых участках. Так, в регион снова начали впускать грузовые транспортные средства из Татарстана.

— Ограничение снято на участках: Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара; с км 180+878 по км 326+367; автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Мелекесском, Новомалыклинском, Чердаклинском и Старомайнском районах Ульяновской области, — сообщили в ГИБДД региона.

Но из-за непогоды сохраняется ограничение для всех видов транспортных средств на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград с км 23+000 по км 47+000. Ориентировочно дорога будет закрыта до 16.00.

По этой причине МЧС России развернуло пункт жизнедеятельности в населенном пункте Калиновка. Пункт обогрева оснащен электро-бензогенераторами, аптечками, водой, электрочайниками. Специалисты контролируют ситуацию с помощью беспилотников.

Накануне на 92-м километре трассы Алексеевское — Высокий Колок, вблизи села Аппаково в Алькеевском районе Татарстана, образовалась пятикилометровая пробка из грузовиков. Как сообщили в ГУ МЧС России по республике, такая ситуация возникла из-за решения властей Ульяновской области не впускать на свою территорию грузовые транспортные средства.

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Айрат Назипов