Жительницу Татарстана оштрафовали за предоставление паспорта ради регистрации фиктивных фирм

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Суд в Пестречинском районе Татарстана вынес приговор женщине, предоставившей паспорт для регистрации фиктивных фирм. Обвинение поддержала Пестречинская районная прокуратура, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



26-летнюю жительницу Татарстана признали виновной в незаконном использовании документов для образования юридического лица (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).

В 2022 году подсудимая предоставила неустановленному лицу свой паспорт для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об образовании нескольких фиктивных фирм. За свои «услуги» женщина получила материальное вознаграждение. Свою вину подсудимая признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

В ноябре в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего директора строительной фирмы. Его заподозрили в уклонении от уплаты налогов (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК России) на сумму более 33 млн рублей.

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Маргарита Головатенко