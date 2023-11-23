Большинство россиян хотели бы научиться копить деньги

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Большинство россиян хотели бы научиться делать накопления, каждый второй — инвестиции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование ВТБ.

Тяжелее всего формирование финансовой подушки безопасности дается женщинам — о желании научиться этому рассказали 72% из них. В то же время 35% уверены, что недостаточно тратят на себя. Уметь инвестировать хотел бы каждый второй житель России, чаще всего — москвичи, окончившие университет.

Нерациональные траты характерны для 57% респондентов. Чаще всего это такие покупки делают онлайн — 24% голосов. При этом женщины непредвиденные расходы делают чаще, чем мужчины (30% против 17%). Наибольшая доля шопоголиков среди участников исследования моложе 35 лет (почти 30%), наименьшая — среди россиян 46—60 лет (20%). Напротив, на скупость пожаловался каждый пятый.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россияне осознают, что для изменения отношений с деньгами нужно повышать финансовую грамотность (92% ответов). Рекомендациям из социальных сетей следует 36% граждан. 85% респондентов заявили, что банковские приложения помогают рациональнее тратить деньги, потому блокировки и изменения форматов работы сервисов отразились на пользовательском опыте опрошенных.

Напомним, недавно татарстанцы рассказали о своих самых больших статьях расходов за месяц. Чаще всего респонденты отвечали, что больше всего денег уходит на еду и аренду жилья.

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Галия Гарифуллина