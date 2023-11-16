Больше всего татарстанцы тратят на еду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцы рассказали о своих самых больших статьях расходов за месяц. Чаще всего респонденты отвечали, что больше всего денег уходит на еду и аренду жилья. Такое исследование провел сервис по поиску работы hh.ru.

Так, 39% опрошенных татарстанцев сообщили, что самая большая статья расходов в их бюджете — это покупка еды.

Интересно, что большую часть зарплаты на еду чаще всего расходуют представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56%), а реже всего — из сферы «Розничная торговля» (30%).

Еще 33% респондентов указали среди самых больших трат аренду жилья и/или ипотеку.

Такие расходы наиболее свойственны медицинским работникам (55%), а наименее — работникам транспортно-логистической сферы, а также сотрудникам безопасности (по 25%). Помимо этого, расходы на жилье преобладают среди молодых татарстанцев: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондентов 25—34 лет.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Около 32% татарстанцев признались, что тратят существенную часть зарплаты на коммунальные расходы, 24% — на выплату кредитов (неипотечных), 20% — на детей, 13% — на транспорт и/или автомобиль, 8% — на досуг и отдых, по 6% — на лечение и лекарства, а также на уход за собой.

Реже всего респонденты называли образование, одежду и обувь (по 5%), а также связь, телевидение и интернет (1%).

В исследовании говорится, что наибольшими тратами на лечение и лекарства отличаются респонденты из сферы «Наука, образование» (14%), на досуг и отдых больше других тратятся представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13%), а на обучение — «Искусство, развлечения, массмедиа» (13%).



Во втором квартале 2023 года расходы на потребление российских домохозяйств увеличились в реальном выражении впервые после введения санкций на 7%, до 24,9 тыс. рублей в месяц на человека. При этом Татарстан оказался в первой десятке регионов, в которых этот рост ощущается особенно сильно.

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Илина Хакимова