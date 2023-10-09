Уровень безработицы в Татарстане снижается второй месяц подряд
В сентябре 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,27%, снизившись по сравнению с августом (0,29%). Такие данные приводятся в отчете Минтруда региона.
В начале осени в Татарстане насчитывалось 5 535 безработных. В августе на учете в службе занятости населения состоял 5 881 человек.
Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в сентябре стали Верхнеуслонский и Нижнекамский районы, а также Казань. Самый низкий уровень зафиксирован в Ютазинском, Кайбицком и Мензелинском районах.
Топ муниципалитетов, в которых показатель регистрируемой безработицы в сентябре оказался наиболее высоким, выглядит следующим образом:
- Верхнеуслонский — 0,55%;
- Нижнекамский — 0,52%;
- Казань — 0,35%;
- Сабинский — 0,3%;
- Камско-Устьинский — 0,3%;
- Агрызский — 0,29%;
- Тукаевский — 0,28%;
- Черемшанский — 0,27%;
- Сармановский — 0,24%;
- Нурлатский — 0,23%.
Напомним, уровень безработицы в Татарстане за август снизился с 0,3% до 0,29%. В конце лета в регионе на учете состоял 5 881 безработный, тогда как месяцем ранее — 6 079.
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