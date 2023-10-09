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Уровень безработицы в Татарстане снижается второй месяц подряд

14:25, 09.10.2023
Уровень безработицы в Татарстане снижается второй месяц подряд
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В сентябре 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,27%, снизившись по сравнению с августом (0,29%). Такие данные приводятся в отчете Минтруда региона.

В начале осени в Татарстане насчитывалось 5 535 безработных. В августе на учете в службе занятости населения состоял 5 881 человек.

Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в сентябре стали Верхнеуслонский и Нижнекамский районы, а также Казань. Самый низкий уровень зафиксирован в Ютазинском, Кайбицком и Мензелинском районах.

Топ муниципалитетов, в которых показатель регистрируемой безработицы в сентябре оказался наиболее высоким, выглядит следующим образом:

  1. Верхнеуслонский — 0,55%;
  2. Нижнекамский — 0,52%;
  3. Казань — 0,35%;
  4. Сабинский — 0,3%;
  5. Камско-Устьинский — 0,3%;
  6. Агрызский — 0,29%;
  7. Тукаевский — 0,28%;
  8. Черемшанский — 0,27%;
  9. Сармановский — 0,24%;
  10. Нурлатский — 0,23%.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, уровень безработицы в Татарстане за август снизился с 0,3% до 0,29%. В конце лета в регионе на учете состоял 5 881 безработный, тогда как месяцем ранее — 6 079.

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Максим Кокунин
Общество Татарстан
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