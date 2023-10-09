Уровень безработицы в Татарстане снижается второй месяц подряд

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В сентябре 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,27%, снизившись по сравнению с августом (0,29%). Такие данные приводятся в отчете Минтруда региона.

В начале осени в Татарстане насчитывалось 5 535 безработных. В августе на учете в службе занятости населения состоял 5 881 человек.

Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в сентябре стали Верхнеуслонский и Нижнекамский районы, а также Казань. Самый низкий уровень зафиксирован в Ютазинском, Кайбицком и Мензелинском районах.

Топ муниципалитетов, в которых показатель регистрируемой безработицы в сентябре оказался наиболее высоким, выглядит следующим образом:

Верхнеуслонский — 0,55%; Нижнекамский — 0,52%; Казань — 0,35%; Сабинский — 0,3%; Камско-Устьинский — 0,3%; Агрызский — 0,29%; Тукаевский — 0,28%; Черемшанский — 0,27%; Сармановский — 0,24%; Нурлатский — 0,23%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, уровень безработицы в Татарстане за август снизился с 0,3% до 0,29%. В конце лета в регионе на учете состоял 5 881 безработный, тогда как месяцем ранее — 6 079.



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Максим Кокунин