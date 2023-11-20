Вице-мэром Менделеевска назначили инвестора из Челнов Наиля Сулейманова
Председателя совета директоров группы компаний «Тулпар» Наиля Сулейманова избрали заместителем главы Менделеевска, такое решение приняли на 27-м заседании горсовета, написал глава района Радмир Беляев в своем telegram-канале.
Депутаты приняли решение единогласно. Наиль Сулейманов будет исполнять обязанности на неосвобожденной основе.
Радмир Беляев выразил уверенность, что богатый трудовой и управленческий опыт Сулейманова «окажет продуктивное влияние на развитие города».
Наиль Сулейманов — глава холдинга «Тулпар», инвестор первого гостиничного комплекса «Тулпар» в Менделеевске, президент Союза рынков и торговых предприятий Татарстана.
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