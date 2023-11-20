Татарстанцы перезаключают договоры обслуживания газового оборудования — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

«Газпром трансгаз Казань» принимает десятки заявок на переоформление договоров по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. Всего в столице Татарстана перезаключили договоры на газ около 17% домов.



— До 1 января можно было заключать договор на техническое обслуживание с любой специализированной организацией (с любой, которая имеет право — это обученный персонал и определенные документы). Сейчас же, с 1 января, уже договор с кем попало невозможно заключить, — пояснил заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов.

Собственник должен заключить договор с газораспределительной организацией, которая будет обслуживать оборудование в доме. Раньше это могли быть разные специализированные компании: одну нанимало УК, другую выбирал собственник жилья. Теперь это должна быть одна организация. В Татарстане это — «Газпром трансгаз Казань».

Перезаключить договор можно двумя способами. Первый — прийти в клиентский центр компании, имея при себе паспорт и документы, подтверждающие право собственности жилья. Второй способ электронный: направить копии документов можно по адресу: dogovor@tattg.gazprom.ru. Абоненту останется только забрать новый документ в офисе.

Оформить новые договоры нужно до 1 января, иначе поставщик может отключить газ или выписать штраф от 40 до 100 тысяч рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко