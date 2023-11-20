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Татарстанцы перезаключают договоры обслуживания газового оборудования — видео

19:25, 20.11.2023 11
Татарстанцы перезаключают договоры обслуживания газового оборудования — видео
Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

«Газпром трансгаз Казань» принимает десятки заявок на переоформление договоров по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. Всего в столице Татарстана перезаключили договоры на газ около 17% домов.

— До 1 января можно было заключать договор на техническое обслуживание с любой специализированной организацией (с любой, которая имеет право — это обученный персонал и определенные документы). Сейчас же, с 1 января, уже договор с кем попало невозможно заключить, — пояснил заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов.

Собственник должен заключить договор с газораспределительной организацией, которая будет обслуживать оборудование в доме. Раньше это могли быть разные специализированные компании: одну нанимало УК, другую выбирал собственник жилья. Теперь это должна быть одна организация. В Татарстане это — «Газпром трансгаз Казань».

Перезаключить договор можно двумя способами. Первый — прийти в клиентский центр компании, имея при себе паспорт и документы, подтверждающие право собственности жилья. Второй способ электронный: направить копии документов можно по адресу: dogovor@tattg.gazprom.ru. Абоненту останется только забрать новый документ в офисе.

Оформить новые договоры нужно до 1 января, иначе поставщик может отключить газ или выписать штраф от 40 до 100 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесУслуги Татарстан
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Ну, все:
    1. Монополия - диктат и повышение цен.
    2. Иные сертифицированные организации теряют доходы и будут сокращать персонал.
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    Анонимно 23 ноя
    Согласна
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  • Анонимно 21 ноя
    "или выписать штраф от 40 до 100 тысяч рублей"
    Это юридическому лицу
    Частнику 1000 рублей
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  • Анонимно 21 ноя
    Не понял - а если у меня пока есть действующий договор с обслуживающей организацией?
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  • Анонимно 21 ноя
    Как они отключат газ, если договор на поставку газа заключен? Газ и ТО - два разных договора.
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  • Анонимно 21 ноя
    Два года, без всяких договоров ,выставляют счета за газ и ТО, я своевременно оплачиваю и никаких проблем не было.
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  • Анонимно 21 ноя
    В общем, непонятно. Заранее не предупредили. Осталось чуть больше месяца. И как можно отключить 6аз, если договор на ТО? Какой-то сюрреализм.
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  • Анонимно 22 ноя
    Почему нельзя это сделать через Госуслуги с электронной подписью?
    Я в командировке на 3 месяца.
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    Анонимно 22 ноя
    Если хотят чтобы все оформили, надо в несколько раз увеличить сотрудников по оформлению и работу офисов газовых служб в субботу и продлить рабочий день до 19.00
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  • Анонимно 28 ноя
    Это нереализуемо, такая масса людей за 1 месяц не пройдет, для этого надо сделать дополнительно пункты приема документов. У нас как всегда, все для народа. Молодцы, добавить больше нечего.
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  • Анонимно 05 дек
    Как отправить заявление и копии по интернету
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