Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подписал новый контракт с клубом
Защитник Никита Лямкин подписал новый контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Соглашение действует до конца сезона 2025/26.
Никита Лямкин — воспитанник новокузнецкого хоккея. Выступал в командах: «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк), «Чикутими Сагенен» (Сагеней, Канада), «Металлург» (Новокузнецк).
Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина (2018), серебряный призер чемпионата России (2020, 2023), бронзовый призер чемпионата России и КХЛ (2021), бронзовый призер чемпионата МХЛ (2017).
Экс-хоккеист казанского «Ак Барса» Михаил Глухов принял решение завершить игровую карьеру. Клубная пресс-служба поблагодарила его за «невероятную самоотдачу, честный труд и неоценимый вклад в победы команды».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым