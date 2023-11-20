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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подписал новый контракт с клубом

18:46, 20.11.2023
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подписал новый контракт с клубом
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Защитник Никита Лямкин подписал новый контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение действует до конца сезона 2025/26.

Никита Лямкин — воспитанник новокузнецкого хоккея. Выступал в командах: «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк), «Чикутими Сагенен» (Сагеней, Канада), «Металлург» (Новокузнецк).

Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина (2018), серебряный призер чемпионата России (2020, 2023), бронзовый призер чемпионата России и КХЛ (2021), бронзовый призер чемпионата МХЛ (2017).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Экс-хоккеист казанского «Ак Барса» Михаил Глухов принял решение завершить игровую карьеру. Клубная пресс-служба поблагодарила его за «невероятную самоотдачу, честный труд и неоценимый вклад в победы команды».

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан
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