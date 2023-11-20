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В селе Куюки открылась мечеть «Фаруаз»

17:21, 20.11.2023 4
В селе Куюки открылась мечеть «Фаруаз»
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Мечеть «Фаруаз» открылась в селе Куюки Пестречинского района Татарстана, сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Двухэтажное здание площадью 354 кв. м вмещает 200 человек. На первом этаже расположен фарз-зал для мужчин, на втором — женская молельная комната, здесь же оборудован один класс для обучения детей. Для мужчин и женщин — отдельные входные двери.

В мечети есть тахаратхана (комната омовения) со всеми удобствами для мужчин и женщин, теплая вода и душ. Рядом с мечетью открыт родник. Имам-хатыйб мечети — Юнус хазрат Валиуллин.

В казанском поселке Левченко в ноябре открылся новый комплекс мечети «Сулейман». Площадь комплекса по улице Ютазинской, 8а превышает тысячу квадратных метров. На первом этаже расположился молельный зал на 300 мужчин, женский (80 мест) — на втором.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьКультураИстория Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Вот в этом случае точно уж лучше бы школа или детсад прозвучала в новости.
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    Анонимно 20 ноя
    Про церковь тоже так напишешь?
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  • Анонимно 20 ноя
    Может, я чего-то не понимаю: а зачем так много мечетей в районах? Масхаб? Простите ради Аллаха за вопрос.
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    Анонимно 20 ноя
    Что бы больше морально здоровых людей было, что бы общество было здоровое, а не больное: меньше алкашей, детей без отца, что бы родителей своих уважали и ухаживали, а не по пьяни убивали, что бы с садика не матерились, как зеки, что бы местное население размножалось, а не за счёт мигрантов расло, что бы супруги друг другу не изменяли и т.д. и т.д. Радоваться надо, что больше здоровых людей будет, а не безбожников.
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