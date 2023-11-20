В селе Куюки открылась мечеть «Фаруаз»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Мечеть «Фаруаз» открылась в селе Куюки Пестречинского района Татарстана, сообщает пресс-служба ДУМ республики.



Двухэтажное здание площадью 354 кв. м вмещает 200 человек. На первом этаже расположен фарз-зал для мужчин, на втором — женская молельная комната, здесь же оборудован один класс для обучения детей. Для мужчин и женщин — отдельные входные двери.

В мечети есть тахаратхана (комната омовения) со всеми удобствами для мужчин и женщин, теплая вода и душ. Рядом с мечетью открыт родник. Имам-хатыйб мечети — Юнус хазрат Валиуллин.

В казанском поселке Левченко в ноябре открылся новый комплекс мечети «Сулейман». Площадь комплекса по улице Ютазинской, 8а превышает тысячу квадратных метров. На первом этаже расположился молельный зал на 300 мужчин, женский (80 мест) — на втором.

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Маргарита Головатенко