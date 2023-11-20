О казанской группе qaynar сняли фильм в рамках проекта «Звуковой ландшафт»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Звуковой ландшафт. qaynar: Это тебе открытка на память. Эпизод 9»/vk.com, аккаунт «Звуковой ландшафт»

Казанская группа qaynar, поющая на татарском языке песни с использованием традиционных тюркских инструментов, стала героем фильма в рамках проекта «Звуковой ландшафт». Он вышел в соцсети «ВКонтакте» 19 ноября.

«Звуковой ландшафт» — это 10 короткометражных фильмов о локальных героях российской музыки, снятый, как указывают авторы в лице киностудии «Космосфильм», «в стиле поэтического документального кино с вкраплениями VHS и mini-DV архивов музыкантов, специально отобранной хроники». В нем три героини, Полина, Серафима и Лера, отправляются в регионы России, где общаются с музыкантами.

Среди их собеседников — Ragon bal (Северная Осетия-Алания), финно-угорский шаманский оркестр УМПУ (Удмуртия), Gollu (Карачаево-Черкесия), ансамбль «У ЕҤ» (Марий Эл), kuturar (Якутия), LUTAAR (Бурятия), Hagrin (Калмыкия), January blues (Ингушетия), «Бай-Терек» (Алтай).

Фильм о qaynar «Это тебе открытка на память» стал девятым. В нем лидер группы Радиф Кашапов устраивает прогулку по городу и играет концерт в чайной.



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Фаниль Каримов