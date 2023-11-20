Зимой в уборке дворов Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани задействуют 659 дворников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В уборке дворовых территорий многоквартирных домов Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани ежедневно будет задействовано 659 дворников, 49 механизированных машин и 59 единиц средств малой механизации. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава муниципалитетов Фанис Нурмухаметов.

На сегодняшний день площадь дорог, которые в этот зимний сезон предстоит убирать от снега, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах достигает более 4 млн кв. метров. Подрядчиком работ по уборке улиц выступает МУП «Городское благоустройство».

— Уборочная техника подготовлена к работе и насчитывает 98 машин. Также будут задействованы 110 водителей и механизаторов, 159 дорожных рабочих. В качестве противогололедных материалов будут приниматься твердые двухфазовые реагенты и песчано-солевая смесь, — сказал он.

В прошлом году тротуары также посыпались мраморной крошкой, которая очень хорошо себя зарекомендовала и потому будет также применяться и в этом сезоне, добавил Нурмухаметов. Объем материалов составляет около 11 тысяч тонн песчано-солевой смеси и 614 тонн реагента. Утилизация будет осуществляться на трех снегоплавильных пунктах.

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Максим Кокунин