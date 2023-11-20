Площадь дорог, подлежащих уборке от снега, в Советском районе Казани выросла на 7%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году общая площадь дорог в Советском районе Казани, которая подлежит уборке от снега, выросла на 7%. Она составила почти 6 млн кв. метров, рассказал на «деловом понедельнике» рассказал глава администрации муниципалитета Роман Фатхутдинов.

По его словам, это связано с передачей на баланс дорог новых жилых комплексов, строительством Вознесенского тракта и других новых дорожных объектов. Как уточнил Фатхутдинов, генеральным подрядчиком по уборке выбрано МУП «Городские мосты».

— В этом сезоне в уборке будет задействовано 275 человек и до 134 единиц снегоуборочной техники. Для обработки дорожного покрытия будут использоваться песко-соляные смеси, реагенты, в том числе и мраморная крошка, — уточнил глава Советского района.

Он также отметил, что властями уже заготовлено 27 тысяч тонн песко-соляной смеси и почти 1,8 тысячи тонн реагентов. Для утилизации снега на территории района будут работать два снегоплавильных пункта — на проспекте Победы и улице Аделя Кутуя. Каждый из них может обрабатывать более 1,7 тысячи тонн снега в сутки, добавил Фатхутдинов.



Напомним, в Казани к концу 2023 года площадь убираемой улично-дорожной сети вырастет на 570 тысяч «квадратов» и достигнет почти 23 млн квадратных метров. На сегодняшний день площадь убираемых дорог в столице Татарстана превышает 22 млн квадратных метра. Из них более 4 млн «квадратов» — тротуары.



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Максим Кокунин