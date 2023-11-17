В Казанском аграрном университете открыли новый образовательный центр

Фото: предоставлено пресс-службой "ФосАгро" для realnoevremya.ru

«До конца года лекций будет 500, не за горами и 1000"

В Казанском государственном аграрном университете состоялось открытие образовательного центра «ФосАгро». На мероприятии выступили представители власти и руководство компании.

Они рассказали, что в университете обустроены новые классы, оборудованные современной техникой. Кроме того, действующие специалисты компании уже записали для учащихся более 400 онлайн-лекций, в которых поделились своим опытом и практическими наработками.

— До конца года лекций будет, наверное, 500, а дальше не за горами и тысяча. Мы читаем лекции не только по удобрениям, а по 13 направлениям, среди которых агрохимия, агрономия, растениеводство, цифровизация сельского хозяйства и другие, — рассказал заместитель генерального директора по продажам, маркетингу и логистике ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин.

По его словам, образовательной программой для студентов занимаются пять сотрудников компании, а дополнительно поддерживают ее около 100 экспертов разных предприятий.

предоставлено пресс-службой «ФосАгро» для realnoevremya.ru

Вклад в развитие квалификации аграриев сегодня, когда сельское хозяйство развивается семимильными шагами и Россия стала крупнейшим экспортером сельхозпродукции, по мнению Михаила Стеркина, особенно актуален. Статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов подчеркнул, что Россия поставляет продовольствие более чем в 150 стран мира.

— Нам важно обеспечить стабильность и продовольственную безопасность, стабильный урожай, чтобы мы все меньше и меньше зависели от погоды, от природы, а все больше управляли процессом, — заметил он.

«Важно всем вместе объединиться и подготовить высококвалифицированных специалистов»

Этого не достичь без новых квалифицированных специалистов.

— Сегодня мы пишем новую историю, когда показываем нашему бизнесу, предпринимателям, аграриям и не только, что важно всем вместе объединиться и подготовить высококвалифицированных специалистов. Чтобы у нас на выходе появлялись студенты, которые готовы уже идти в сельхозпроизводство, готовы принимать тот опыт, даже те практические навыки, которые получают в ходе учебы, — рассуждал Максим Увайдов.



предоставлено пресс-службой «ФосАгро» для realnoevremya.ru

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов тоже говорил о продовольственной безопасности и о том, как актуален этот вопрос. Он выразил надежду, что студенты, которые пройдут обучение в новом образовательном центре будут успешны в том числе и в технологическом предпринимательстве.

— В рамках «Студенческого стартапа» зарегистрировано 442 стартапа по итогам четырех этапов. Это 442 миллионера — студента, аспиранта. Порядка 13% — по агропромышленным вопросам. У вас есть потенциал, — обратился он к присутствующим.

предоставлено пресс-службой «ФосАгро» для realnoevremya.ru

Заместитель премьер-министра Татарстана, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров отметил, что сегодня специалисты агропромышленного комплекса — одни из самых востребованных и дефицитных на рынке труда. Для восполнения кадрового голода необходимо выпустить плеяду грамотных специалистов.

«Профессионализм должен быть на первом месте», — заключил Марат Зяббаров.