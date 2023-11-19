В Крыму и Сибири из-за сильного ветра нарушилось энергоснабжение

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сильный ветер в Крыму и ряде регионов Сибирского федерального округа вызвал массовые нарушения энергоснабжения. В данный момент ведутся восстановительные работы, сообщает Минэнерго России.

— 19 ноября 2023 года в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер до 30 м/с) на территориях ряда регионов Сибирского федерального округа и Республики Крым произошли массовые отключения объектов электросетевого хозяйства, приведшие к нарушению электроснабжения потребителей, — говорится в сообщении ведомства.

realnoevremya.ru (архив)

По данным Минэнерго, в Крыму без энергоснабжения остаются около 50 тысяч человек. В Красноярском крае — более 45 тысяч в 144 населенных пунктах. В Алтайском крае без электроснабжения остались свыше 45,2 тысячи человек, в Кемеровской области — порядка 65 тысяч. В Новосибирской области из-за непогоды с нарушением энергоснабжения столкнулись до 30 тысяч человек, в Хакасии — до 37 тысяч, но массовых отключений в распредкомплексе на этих территориях не происходило.

Добавим, что более 170 населенных пунктов Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай, Омской и Кемеровской областей остались без света и отопления из-за порывов ветра, достигавших 35 метров в секунду. Также мэр Новокузнецка объявил чрезвычайное положение из-за непогоды.



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Александр Зарипов