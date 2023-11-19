Житель Елабуги, избивший до смерти собственную мать, предстанет перед судом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

48-летний житель Елабуги, который до смерти избил свою мать, предстанет перед судом. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в начале сентября мужчина распивал алкоголь в квартире одного из домов на улице Марджани города Елабуги с 68-летней матерью. В какой-то момент они поругались, после чего сын нанес матери множественные удары кулаками по различным частям тела.

В дальнейшем, в результате полученных травм, женщина скончалась. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.

В начале неделе сообщалось, что житель Казани предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

7 сентября 37-летний казанец находился с компанией около фонтана на Советской площади. В ходе распития алкоголя между одним из мужчин и его знакомой произошел конфликт, в который вмешался обвиняемый. Схватив потерпевшего, он перебросил его через себя, а после нанес несколько ударов руками и ногами. Потерпевший ударился головой о брусчатку, из-за чего был доставлен в больницу. Однако от полученных травм 31-летний мужчина скончался



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Максим Кокунин