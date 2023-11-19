Сегодня в Казани похолодает до -5 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 19 ноября, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков и минусовые температуры. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.



Днем в Казани ожидается от -3 до -5 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -2 до -7°С.

В столице республики ожидается западный, юго-западный ветер с порывами 5—10 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане на этой неделе прогнозировались минусовые температуры. В ночные часы столбики термометров опускались ниже -7 градусов. Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что в Татарстане в эти выходные ожидается похолодание до -10 градусов.



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Илина Хакимова