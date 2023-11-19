Россиянам дали советы, как подготовиться к надвигающейся магнитной буре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Метеозависимым россиянам дали советы, как подготовиться к надвигающейся магнитной буре. Рекомендациями поделился главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Новая магнитная буря уровня G1 (слабая) ожидается с 22 по 26 ноября.

Так как новая буря ожидается продолжительной, Тяжельников посоветовал людям, чувствительным к изменениям климатических условий, пересмотреть свой график на эти дни. В частности, стоит задуматься о переносе занятий, требующих концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок.

— В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания, — сообщил врач.

По словам эксперта, облегчить состояние во время магнитных бурь может помочь сбалансированное питание — для этого в рацион стоит включить больше легких для в усвоения блюд, овощей, зелени, фруктов, а также ограничить употребление жареного и мучного.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Тяжельников также рекомендовал пить больше воды, отказаться от кофе в пользу травяных чаев или настоев, а также ограничить употребление спиртного.

Людям, склонным к повышению давления, нужно задуматься о снижении потребления соли, которая задерживает жидкость в организме. А людям с низким давлением следует начать принимать природные средства для повышения тонуса и начинать день с полноценного завтрака, сообщил врач свои рекомендации «РИА Новости».



Напомним, предыдущая магнитная буря, которая прошла на Земле 5 ноября, оказалась такой сильной, что вызвала полярные сияния, которые россияне могли наблюдать вплоть до российского юга.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова