Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с методами обхода ограничений

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Правительство России наделило Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты с методами обхода ограничений онлайн-ресурсов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В правилах создания формирования и ведения реестра появилось новое основание для включения в перечень. Оно касается «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России».

Документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

realnoevremya.ru (архив)

В начале месяца российский президент Владимир Путин подписал закон о внесудебном порядке блокировки сайтов с призывами к сбору средств для противников России в условиях вооруженного конфликта. В случае получения соответствующей информации генпрокурор обращается в Роскомнадзор с требованием о блокировке ресурса.

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Айрат Назипов