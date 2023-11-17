Госсовет Татарстана рассмотрит на ближайшем заседании законы о бюджете и патриотическом воспитании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В четверг, 23 ноября, состоится 49-е заседание Государственного совета Татарстана. Как сообщает пресс-служба парламента, на нем рассмотрят 15 вопросов, в том числе 10 проектов республиканских законов и 4 федеральных законопроекта.

Ко второму чтению подготовлены законопроекты — о бюджете Татарстана и о бюджете Территориального фонда ОМС на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Еще рассмотрят проект закона о патриотическом воспитании татарстанцев.

В первом чтении подготовили законопроект о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса республики и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы республики в 2024 году. Законопроектом устанавливается возможность превышения предельных объемов дефицита и показателей государственного долга на сумму средств, направляемых на поддержку экономики в случае ухудшения геополитической и экономической ситуации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в рамках заседания депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в республиканские законы об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, об использовании лесов, об оказании бесплатной юридической помощи гражданам, об адресной социальной поддержке населения, а также в отдельные законодательные акты.

На предыдущем заседании Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о бездефицитном бюджете республики на 2024 год — доходы и расходы ожидаются в размере 383,9 млрд рублей. Также первое чтение прошел проект закона о бездефицитном бюджете территориального фонда ОМС — ожидается, что в следующем году его доходы и расходы составят почти 75,6 млрд рублей.

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Айрат Назипов