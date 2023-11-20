Минобрнауки Татарстана потратит на охрану своих административных зданий более 3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как выяснило «Реальное время», Министерство образования и науки Татарстана потратит на охрану своих административных зданий в следующем году более 3,3 млн рублей. Подрядчик должен будет выдать ведомству три невооруженных охранных поста.

В перечень объектов, для которых будут оказываться услуги, вошли:

главное здание Минобрнауки по ул. Дзержинского, д.3;

главное здание Минобрнауки по ул. Кремлевской, д.9;

нежилые помещения министерства по пр. Ямашева, д.36.

На каждом из постов будет круглосуточно находиться как минимум один человек охраны, в арсенале которого будут иметься специальные средства: резиновые дубинки, электрошокеры, шлемы, наручники и др.

Напомним, в Казани на оказание услуг частной охраны для 849 школьных и дошкольных учреждений выделят чуть более 12 млн рублей. Подрядчик должен будет оснастить школы и детские сады кнопками тревожной сигнализации (КТС), а также обеспечивать их контроль на протяжении всего года — следить за их исправностью и работой. В случае срабатывания КТС он же будет отправлять на место вызова группу быстрого реагирования.

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Максим Кокунин