В Лаишевском районе Татарстана построят детскую площадку за 2,8 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В селе Пелево Лаишевского района республики построят новую детскую площадку. На реализацию этого проекта будет потрачено 2,8 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».



Согласно проектной документации на объекте должны быть установлены: брусья, детский игровой комплекс «Форт», качалка-балансир, качели в форме гнезда, светодиодный светильник, тренажер, турник. Срок завершения работ — 25 декабря этого года. Гарантийный срок обслуживания предоставляется на 36 месяцев.



Напомним, этим летом в Казани завершили благоустройство дворовой территории площадью 20,6 тыс. кв. м по улице Фатыха Амирхана, у домов 28, 30, 32. Работы на территории начались в апреле этого года. Здесь уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили детскую и спортивные площадки.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Александр Зарипов