Татарстанских полицейских поздравили с Днем участковых уполномоченных МВД России

В МВД по Татарстану состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню участковых уполномоченных МВД России. На службу приходится наиболее значительная доля в общем объеме мероприятий административно-правовой охраны общественного порядка в государстве. 17 ноября полицейских поздравили премьер-министр республики Алексей Песошин и врио министра внутренних дел по РТ генерал-майор полиции Алексей Соколов, сообщает пресс-служба МВД России по региону.



Алексей Песошин подчеркнул, что за 100-летний период служба участковой полиции прошла нелегкий путь и претерпела многочисленные изменения. Однако, несмотря на это, «сущность всегда оставалась неизменной — участковый уполномоченный полиции был и остается лицом власти, главным связующим звеном полиции с населением», сказал он.

Генерал-майор полиции Алексей Соколов отметил важность службы участковых оперуполномоченных:

— Участковый — это не только ключевая фигура в государственной системе профилактики. Представляя власть на местах, а в сельской удаленной местности вы зачастую являетесь ее единственным представителем, вы решаете все наиболее острые проблемы граждан, в том числе напрямую не относящиеся к компетенции полиции. Ежедневно вы помогаете людям найти выход из непростой жизненной ситуации, предостерегаете от неосторожного шага и просто поддерживаете советом или добрым словом. Ваша работа справедливо считается одной из самых приземленных и приближенных к людям, — подытожил Алексей Соколов.

Врио министра поблагодарил и ветеранов службы за вклад в дело профессиональной подготовки и воспитания личного состава: «вы по-прежнему остаетесь с нами в одном строю и всегда готовы прийти к нам на помощь».

В завершение мероприятия Алексей Песошин и Алексей Соколов вручили отличившимся сотрудникам и ветеранам службы государственные награды республики, а также ведомственные награды.

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Маргарита Головатенко