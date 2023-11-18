За 2023 год продажи выросли более чем у трети российских компаний

За 2023 год 36% компаний в России улучшили свои показатели продаж. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование платформы Calltouch.

Помогло добиться таких результатов использование новых методик. Предприятия и организации занялись автоматизацией маркетинга и продаж, использовали искусственный интеллект (24%), обращались к аналитике (18%). Также компании стали активнее сражаться за внимание клиентов: больше инвестировали в маркетинг (24%), больше работали с клиентской базой, стимулировали повторные продажи (20%).

Почти каждая вторая компания — 46% — рассказала об увеличении роли маркетинга в связи с цифровизацией. В то же время привлечение клиентов стало требовать больших финансовых вложений от 40% предприятий и организаций.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как отметил коммерческий директор компании Calltouch Артур Саркисян, в этом году российские предприниматели продемонстрировали способность адаптироваться к изменениям. Так, они стали использовать большое количество новых рекламных и аналитических инструментов.

Напомним, россияне потратили в период распродаж «Всемирного дня шопинга» более 52 млрд рублей — было приобретено более 350 млрд товаров из популярных категорий в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ). Траты по сравнению с прошлым годом выросли на 13%. Увеличение количества товаров составило 4%.

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Галия Гарифуллина