В строительство хосписа в Казани вложат еще 141 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На строительство хосписа в Казани выделят еще 140,9 млн рублей. На эти деньги хоспис оборудуют вентиляцией, водопроводом и канализацией, следует из тендера на сайте госзакупок.



В хосписе с 60 койко-местами устроят внутренние санитарно-технические системы, внутренние трубопроводные и слаботочные системы, смонтируют оборудование и проведут пусконаладочные работы.

Работы выполнят до 1 декабря 2024 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Заявки на участие в тендере принимаются до 23 ноября, подрядчика определят 27 ноября.

В октябре сообщалось, что в Казани вышел на финишную прямую проект второго хосписа на ул. Большой в районе РКБ. Стационар откроют в начале года. Подробности — в материале.

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Маргарита Головатенко