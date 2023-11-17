Ставка на местные кадры, обязательная аттестация: Татарстан ликвидирует дефицит гидов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Экскурсоводы Татарстана должны быть аттестованы

Госкомитет Татарстана собирается провести семинар-обучение для 180 республиканских экскурсоводов. Как выяснило «Реальное время», мероприятие запланировано на середину декабря текущего года. На его проведение готовы потратить полмиллиона рублей. Цель — повышение квалификации специалистов сферы туризма и гостеприимства Татарстана.

В программу мероприятия включены лекции по шести разным темам. Лекторов тоже должно быть не менее шести. Кроме того, пройдут выездные семинары в районах республики. Во время обучения экскурсоводы прокатятся по четырем разным направлениям от Казани. Протяженность маршрута составит не более 600 километров. Основными же темами на выбор станут история Казани и Татарстана; развитие промышленности в Казани и республике; развитие сельского хозяйства в регионе; экономический потенциал Татарстана; народные художественные промыслы; методика проведения экскурсий. По итогам проведения семинара каждому экскурсоводу будет выдан сертификат об участии.

Как пояснили «Реальному времени» в Госкомитете по туризму, на сегодняшний день в Татарстане работает более 500 экскурсоводов. В период высокого туристского сезона ощущается нехватка таких специалистов. Вместе с тем учебные заведения и образовательные центры республики ежегодно организуют курсы по подготовке экскурсоводов, выпускники которых могут закрыть существующую потребность.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заметим, что Госкомитет старается решить проблему нехватки кадров все же своими силами. В ведомстве заверили, что дефицит они стараются не покрывать, что называется, приезжими. Другими словами, в Татарстан гиды из других регионов не привлекаются.

— Обязательную республиканскую аттестацию все экскурсоводы должны будут иметь с 1 июля 2024 года. Без этой республиканской аттестации осуществлять экскурсионную деятельность будет запрещено. Ответственным органом власти за проведение аттестации является Государственный комитет по туризму. Мы осуществляем прием документов и создаем аттестационную комиссию, которая оценивает знания кандидатов, — сообщили в ведомстве.

В Татарстан свезут туроператоров из-за рубежа и регионов России

Госкомитет по туризму также потратит почти 1,5 миллиона рублей на прием туроператоров, журналистов и блогеров из зарубежных стран и других регионов страны. Мероприятие проводится для продвижения региона и раскрытия его туристического потенциала. Согласно документам, гости проведут в республике не менее 100 дней. Жить они будут как минимум в четырехзвездочных гостиницах. Поселят гостей в Болгаре.

realnoevremya.ru (архив)

Для них организуют экскурсию на остров-град Свияжск, где они посетят комплекс Успенского монастыря, зайдут в сам Успенский собор и его подворья, а также в Собор иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость», Троицкую церковь, комплекс Конного двора, Музей истории Свияжска, комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок», музей археологического дерева «Татарская слободка». Проведут они там не меньше 7 часов. Возить журналистов и блогеров обещают на автобусе марки Mersedes-Benz. Также они заедут и в другие районы республики с обзорными экскурсиями.

realnoevremya.ru (архив)

— Госкомитет регулярно проводит рекламно-информационные туры для туроператоров и журналистов из разных регионов России и зарубежных стран (для продвижения Татарстана принимаем порядка 200 представителей туроператоров, 50 журналистов и 7 съемочных групп тревел-передач в год).Туроператоры приглашаются для знакомства с направлением и местным туристским продуктом для дальнейшей отправки туристов в Татарстан, журналисты и блогеры приглашаются для освещения туристского потенциала Республики Татарстан в средствах массовой информации, — рассказали «Реальному времени» в Госкомитете.

Татарстан стал принимать меньше туристов

Добавим, что, по данным Росстата, за январь — сентябрь 2023 года республику посетили 3 118 639 путешественников, что на 69,3 тысячи, или на 2,2%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году турпоток в Татарстан превысил отметку в 3 миллиона человек также по итогам девяти месяцев. За январь — сентябрь 2022-го республику посетили 3 187 952 гражданина.

За первый осенний месяц в Татарстане побывали 272 180 человек. Это почти на 12,5 тысячи туристов меньше, чем за сентябрь 2022 года.

За январь — август 2023 года регион посетили 2 846 459 туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на 1,96%, или на 56,8 тысячи человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако же республика остается лидером в Приволжском федеральном округе по количеству принятых туристов. Это единственный регион ПФО, где число гостей превысило отметку в 3 миллиона человек.

В целом Приволжский федеральный округ за январь — сентябрь 2023 года посетили 13 863 426 человек. Таким образом, на Татарстан пришлась почти четверть турпотока — 22,5%. Отметку в 1 миллион туристов по итогам девяти месяцев в округе преодолели три региона. Это Нижегородская область (1 827 301 человек), Башкортостан (1 815 639) и Самарская область (1 445 199).

Наименьший среди регионов ПФО турпоток по итогам первых трех кварталов 2023 года зарегистрировали в Марий Эл — 234 422 человека, что почти на 54 тысячи туристов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Александр Зарипов