В вузах с сентября появится новый модуль «Обучение служением»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 1 сентября этого года в вузах появится курс «Обучение служением», Минобрнауки разослало в вузы методические рекомендации, сообщают «Ведомости».



Рассчитывается, что модуль поспособствует развитию у обучающихся «гражданственности, патриотизма, лидерства, гражданской солидарности и традиционных ценностей». В Минобрнауки отмечают, что развитие этих составляющих — один из приоритетов государственной образовательной и молодежной политики.

По мнению авторов методики, в вузах и ранее велась внеучебная воспитательная работа и развивалось студенческое самоуправление и волонтерство. Однако должного внимания практико-ориентированному обучению «мировоззренческого характера» не уделялось.

Вузам советуют выбирать социальные проекты для реализации в том числе на платформе «Добро.РФ», курируемой Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров.

Пилотный проект по этому модулю планируется внедрить в 100 высших учебных заведениях. Первый разъясняющий вебинар для преподавателей проведут 2 августа.

В Татарстане запускают франшизу межвузовских волонтерских центров. Как стало известно «Реальному времени», первый в республике студенческий «Добро.Центр» откроется в начале сентября в Казанском государственном энергетическом университете.

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Маргарита Головатенко