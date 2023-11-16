Каждый пятый студент из Казани готов работать нелегально

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Каждый пятый студент в Казани (20%) готов работать без официального оформления. Каждый четвертый (30%) считает нужным оформиться в штате, половина учащихся регистрируются в качестве самозанятых, следует из данных опроса Аналитического центра «Консоль.Про» (есть в распоряжении «Реального времени».



Студенты отмечают, что работа в течение учебного года дается им нелегко. 23% поделились, что близки к увольнению, поскольку совмещать работу и учебу тяжело. Еще 38% прикладывают много усилий, чтобы удовлетворить работодателя. Лишь каждый третий казанский студент отметил, что руководство помогает им и поддерживает их учебу наравне с рабочей занятостью.

Формат работы и размеры заработков студентов сильно отличаются. Самый популярный — гибкий график с возможностью работать 2—4 часа (38%). Каждый четвертый студент зарабатывает от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, еще 18% — от 10 до 20 тысяч. Чаще всего студенты идут на работу, чтобы купить желанные вещи (43%), обрести финансовую независимость (24%) и помочь родственникам (20%).

Преподаватели вузов настроены против рабочей занятости студентов. Большинство из них (27%) считают, что работа — не уважительная причина для отсутствия в учебном процессе. Только 16% студентов отмечают, что преподаватели поддерживают и понимают их. Большая часть работающих студентов все же считают учебу важнее работы. Свыше трети (42%) отмечают, что им удается успешно совмещать два процесса, еще четверть (23%) признают, что высшее образование для них приоритетнее заработка.

Более трети (40%) работающих студентов из Казани считают, что учащимся европейских вузов проще совмещать работу и учебу. Пятая часть опрошенных (23%) считает, что учебная нагрузка в зарубежных университетах ниже, а абсолютное большинство (41%) опрошенных уверены, что часто европейские студенты имеют свободный график посещения занятий. При этом 27% учащихся российских вузов считают уровень зарубежного образования ниже отечественного. Лишь 17% опрошенных студентов признались, что хотели бы получить зарубежное высшее образование.

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Маргарита Головатенко