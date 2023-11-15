Матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» состоится на несколько часов раньше

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Изменено время начала матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», который состоится 30 декабря на льду «Татнефть Арены». Стартовое вбрасывание произойдет в 13:00, сообщает пресс-служба казанской команды.

Изначально игра должна была состояться в 17:00. Как сообщили в клубе, из-за изменений команда сможет отправиться на новогодние каникулы на пару часов пораньше.

Команды проведут еще один поединок в Казани в ближайшую субботу, 18 ноября. Он начнется согласно плану — в 17:00.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне «барсы» проиграли питерскому СКА в матче КХЛ со счетом 2:4. Это уже третье поражение подряд для подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Сейчас казанцы занимают 5-е место в турнирной таблице на «Востоке».

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Айрат Назипов