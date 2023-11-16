Сегодня в Казани ожидается до +3 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 16 ноября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +1 до +3 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывами 4—9 м/с.



В Татарстане в целом также ожидается от +1 до +3 °С. Местами на территории республики могут быть небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможен туман.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров в ночные часы могут опускаться до -7 градусов.

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Илина Хакимова