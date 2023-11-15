Некоторые улицы в Московском районе Казани останутся без освещения на два дня

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На некоторых улицах Московского района временно отключат уличное освещение. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства, это связано с ремонтом сетей электроснабжения трансформаторной подстанции.

С 15 по 17 ноября освещения не будет на улице Васильченко, от Восстания до Химграда, и на улице Гагарина, от Васильченко до Восхода.

Водителей и пешеходов попросили пользоваться доступными источниками освещения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанские водители жалуются на плохое освещение дорог, которое не позволяет разглядеть ни ямы, ни пешеходов на переходах. Для восстановления уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан в этом году было заключено 12 госконтрактов в общей сложности на 216 млн рублей, и такие затраты на улучшение освещения производятся ежегодно. «Реальное время» разбиралось в проблеме.

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Айрат Назипов