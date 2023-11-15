Раис Татарстана посетил производства китайского производителя авто и электроники BYD

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил производства китайской компании BYD — конгломерата, включающего в себя производство автомобилей, аккумуляторов и электроники.



По итогам 2022 года годовая чистая прибыль компании составила 16,62 млрд юаней ($2,4 млрд). BYD входит в список крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000. У нее четыре производственные базы: они расположены в Шэньчжэне, Сиане, Шанхае и Пекине.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Рустаму Минниханову рассказали об особенностях технологий, которые используют при производстве аккумуляторов, показали модельный ряд общественного транспорта, который оснащен технологиями BYD, сообщает пресс-служба раиса республики.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана сегодня прибыл с рабочим визитом в китайский город Шэньчжэнь. Он принял участие в открытии Китайской выставки высоких технологий — одного из крупнейших выставочных мероприятий Юго-Восточной Азии, которое ежегодно посещают около 500 тысяч человек. Также Рустам Минниханов встретился с вице-мэром города Ван Шоужуем и посетил производства компании Shenzhen Hynovation Technologies.

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Маргарита Головатенко