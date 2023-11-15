Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с китайской компанией, производящей топливные элементы

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе своего рабочего визита в Китай посетил производства компании Shenzhen Hynovation Technologies. Глава республики и руководство предприятия обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба раиса.

Компания занимается проектированием и производством компонентов топливных элементов, электрохимических генераторов и является председателем Шэньчжэньской ассоциации водородной энергетики. Кроме того, она активно занимается проектированием для собственных нужд таких компонентов, как: воздушный компрессор, эжектор, система мониторинга ТЭ.

Руководство компании рассказало Минниханову о реализуемых проектах, в частности в транспортной сфере это магистральный тягач и междугородний водородный автобус. Также Hynovation презентовала главе Татарстана свои стационарные электрические резервные электростанции и водородные заправочные станции.

В ходе беседы руководители предприятия выразили заинтересованность в сотрудничестве с татарстанскими компаниями. В свою очередь Рустам Минниханов отметил, что интерес к водородным технологиям очень высок и республика готова рассмотреть варианты сотрудничества.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, раис Татарстана сегодня прибыл с рабочим визитом в китайский город Шэньчжэнь. Он принял участие в открытии Китайской выставки высоких технологий — одного из крупнейших выставочных мероприятий Юго-Восточной Азии, которое ежегодно посещают около 500 тысяч человек. Также Рустам Минниханов встретился с вице-мэром города Ван Шоужуем.

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Максим Кокунин