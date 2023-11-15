Легенды спорта посетили завод FLAMAX

Фото: предоставлено ООО FLAMAX для realnoevremya.ru

Звезда хоккейного «Ак Барса» Алексей Чупин, директор «Зенит-Казань» Олег Брызгалов, директор ЦСП РТ Альберт Багаутдинов, президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Сергей Демин, заместитель начальника управления по спортивной работе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Фарит Ахмадуллин, а также директор СК КАИ ОЛИМП Ринат Юсупов посетили резервуарный завод компании FLAMAX в Лаишевском районе Республики Татарстан. Экскурсию провели генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин и директор завода Сергей Кондаков.

предоставлено ООО FLAMAX для realnoevremya.ru

Во время визита гостям рассказали об организации производственного процесса и оборудовании, на котором изготавливают детали резервуаров. Особый интерес вызвала работа лазерных станков, которые режут металл. По словам Алексея Чупина, он с интересом слушал рассказы специалистов и был сильно впечатлен увиденным:

— Производство — это всегда созидание. В данном случае производство резервуаров для воды — это созидание во благо людей, потому что они решают такую важную проблему, как снабжение водой населенных пунктов. Завод создавался в экономически сложный период, и я поздравляю руководство FLAMAX с тем, что у них все получилось!

Вице-президент Федерации волейбола Республики Татарстан, директор мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» Олег Брызгалов оценил системность компании FLAMAX в решении производственных задач:

— Компания FLAMAX поддерживает Школьную волейбольную лигу с 2021 года. В прошлом году мы наблюдали трансформацию компании. Пятый пакет санкций поставил импортера перед необходимостью локализовать производство на территории России. Сегодня можно сказать, что с этой задачей коллектив FLAMAX успешно справился. Мы благодарим компанию за поддержку и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

предоставлено ООО FLAMAX для realnoevremya.ru

Президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан, заслуженный тренер России Сергей Демин отметил значимость завода для промышленного развития региона:

— Не каждый дилер может стать хорошим производителем. Основать завод с нуля — это большая работа. Мы поздравляем генерального партнера нашей федерации с тем, что у них все получилось! Желаем больших производственных успехов на благо развития татарстанской промышленности!

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