Казанцам вернули отопление после аварии на теплопроводе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Приволжском районе Казани вернули отопление после аварии на теплопроводе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, аварийные работы были завершены в 19:30.

Уже в 21:00 9 октября теплоснабжение было восстановлено в штатном режиме.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Теплопровод был поврежден в 17:06 при проведении земляных работ. Без тепла оставались 29 многоквартирных домов, два детсада, одна гимназия и Республиканский специализированный дом ребенка. К аварийным работам привлекли 13 человек и шесть единиц техники.



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Айрат Назипов