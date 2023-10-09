КНИТУ-КАИ направит на ремонт своих общежитий 24 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ» (КНИТУ-КАИ) выделит на выборочный капремонт общежитий 24 миллиона рублей. Работы нужно выполнить в зданиях по улицам Б.Красная, д.18/7, Короленко, д.85, Товарищеская, д.30 и д.30А, выяснило «Реальное время», изучив тендер.

Рабочим нужном заменить окна, оштукатурить откосы, покрасить фасады, вывезти строительный мусор и так далее.

Все работы нужно завершить до 15 декабря 2023 года.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 2022 году «Реальное время» писало, что на ремонт двух общежитий КНИТУ-КАИ выделили порядка 40,5 миллиона рублей из федерального бюджета. В общежитии №5 планировали провести отделку душевых поддонов, обновить полы и потолки в коридоре, тамбуре, санузле, кухне и душевой. В общежитии №7 нужно было также обновить полы, потолки, стены и двери.

В начале сентября раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко побывали в новом общежитии Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева-КАИ. Общежитие на улице Четаево рассчитано на 620 человек.



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Айрат Назипов