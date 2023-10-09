Сегодня в Казани небольшой дождь с мокрым снегом и до +7 градусов

В Казани в понедельник, 9 октября, будет облачно. Временами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +5—7 градусов. Ветер юго-западный 7—12 м/с, местами порывами до 15 м/с.

В целом по республике прогнозируется от +3 до +8°С. Местами также пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Накануне в Гидрометцентре предупредили об очень сильном ветре в Казани и в Татарстане, по республике его порывы могут достигать 15—20 м/с, в Казани до 15 м/с. Напомним, в регионе 7—10 октября погода сильно изменится «в связи с выходом на европейскую территорию России активных североатлантических циклонов». В республике ожидается похолодание до -1 градуса, сильный ветер, мокрый снег и значительные колебания атмосферного давления.



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Илина Хакимова