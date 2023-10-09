Разрыв между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами в 2023 году составил 13,1 раза

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В России продолжает снижаться разница в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками. Об этом «Известиям» сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте охраны и экономики труда.

В 2023 году этот разрыв составил 13,1 раза.

Для сравнения, в 2001 году разница в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками фиксировалась на уровне в 40 раз, в 2005 году — 24,9, в 2017 году — 14, а в 2021 году — 13,5 раза. В расчетах сравнивали доходы 10% работников с наибольшим заработком и 10% граждан с наименьшим.

В институте поделились мнением о том, что такая тенденция в будущем сохранится. В ряде сфер работодатели конкурируют за сотрудников и принимают различные меры, чтобы удержать кадры в своей компании. Одним из самых эффективных методов является повышение зарплаты.

Ученые обратили внимание, что самый значительный рост зарплат наблюдается у представителей квалифицированных рабочих профессий, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда.



В конце сентября в Госдуму внесли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. Ранее на заседании Кабмина по проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что повышение МРОТ на 18,5% со следующего года позволит поднять зарплаты более 4,5 млн россиян.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова