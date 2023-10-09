Больше половины туристов в Казани — женщины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше половины туристов в Казани — женщины, а чаще всего столицу Татарстана посещают москвичи и жители соседней Башкирии. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

— Больше всего гостей приезжает из Москвы, Московской области, Башкортостана, Самарской области, Чувашской Республики, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Свердловской области, — рассказала она, ссылаясь на данные сервиса «СберАналитика».

По ее словам, высокий туристический сезон в Казани приходится на период с апреля по октябрь. На них приходится почти три четверти — 72% — от всех поездок в столицу Татарстана.

— Более 61% туристов в Казани — женщины. Доля мужчин чуть меньше — 39%. Средний возраст туриста по итогам восьми месяцев 2023 года составил 40 лет. Доля туристических поездок с детьми составляет 54%, — заявила Дарья Санникова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В среднем турист проводит в Казани четыре дня. Раньше они задерживались в городе на двое-трое суток.

По данным официальной статистики, Татарстан за январь — август 2023 года посетили 2 846 459 туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на 1,96%, или на 56,8 тысячи человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина