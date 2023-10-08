ВК «Динамо Ак-Барс» одержал победу над «Спартой» из Нижнего Новгорода
Казанский женский волейбольный клуб «Ак Барс» обыграл «Спарту» из Нижнего Новгорода.
Матч закончился со счетом 3:2 (23:25, 26:24, 26:24, 25:27, 16:14).
25 октября казанские волейболистки сыграют домашний матч с «Динамо» из Москвы.
На прошлой неделе ВК «Динамо-Ак Барс» всухую обыграл «Минск». Встреча завершилась счетом 3:0 (25:19, 25:16, 25:17).
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