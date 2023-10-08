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ВК «Динамо Ак-Барс» одержал победу над «Спартой» из Нижнего Новгорода

19:49, 08.10.2023
ВК «Динамо Ак-Барс» одержал победу над «Спартой» из Нижнего Новгорода
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ВК «Динамо-Ак Барс»/t.me

Казанский женский волейбольный клуб «Ак Барс» обыграл «Спарту» из Нижнего Новгорода.

Матч закончился со счетом 3:2 (23:25, 26:24, 26:24, 25:27, 16:14).

скриншот realnoevremya.ru из видео ВК «Динамо-Ак Барс»/t.me

25 октября казанские волейболистки сыграют домашний матч с «Динамо» из Москвы.

На прошлой неделе ВК «Динамо-Ак Барс» всухую обыграл «Минск». Встреча завершилась счетом 3:0 (25:19, 25:16, 25:17).

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Галия Гарифуллина
СпортВолейбол Татарстан
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